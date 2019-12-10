МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 11 декабря предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.