Профицит торгового баланса РФ в январе-ноябре снизился на 16%
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре текущего года сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 147,9 миллиарда долларов, сообщается в материалах Банка России.
По оценке ЦБ, уменьшение положительного сальдо торгового баланса произошло "главным образом вследствие снижения экспорта топливно-энергетических товаров под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры".
https://1prime.ru/state_regulation/20191210/830667759.html