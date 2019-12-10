МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре 2019 года сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 71,6 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, по оценке Банка России, в январе-ноябре 2019 года составил 71,6 млрд долларов, сократившись на 30,6 млрд долларов по сравнению с соответствующим показателем 2018 года", — говорится в сообщении.