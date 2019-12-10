МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. США и Китай планируют договориться и отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон.

На 15 декабря намечено очередное повышение импортных пошлин США на товары из Китая как очередной этап "торговой войны" между странами, которая негативно влияет на глобальную экономику. Но аналитики не исключают отмены или переноса введения этой меры в случае каких-либо торговых договорённостей сторон.

По словам официальных лиц, участники торговых переговоров со стороны США и Китая "закладывают основу" для отсрочки введения новых импортных пошлин США на товары из Китая. Сообщается, что они продолжают обсуждать, как "уговорить Пекин" начать совершать массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США.

США хотят, чтобы Китай прописал в тексте сделки необходимость квартального отчета об обещанных закупках, и гарантировал, что сумма закупок не упадет больше чем на 10% в каком-либо из кварталов.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.

Ранее Трамп признал, что подписание двух законодательных актов, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, а затем заявил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем. Теперь рынок оценивает вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров, которые могли быть отменены из-за прогресса в переговорах, всё-таки успеют вступить в силу.