ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Демократы договорились с администрацией США по поводу торгового соглашения СШA с Мексикой и Канадой (USMCA), заявила во вторник журналистам лидер демократов в палате представителей и ее спикер Нэнси Пелоси.

"Это день, к которому и ради которого мы все работали, следуя на пути к "Да", — сказала она.

Трамп на фоне обвинений в рамках процедуры импичмента постоянно критиковал демократов за затягивание согласования соглашения и призывал их заниматься этим, а не "аферой" с импичментом.

По мнению Пелоси, новое соглашение гораздо лучше Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), но после предложений демократов оно стало еще лучше.

Демократы требовали включить в договор механизмы контроля по соблюдению стандартов занятости и защиты окружающей среды. Они также были обеспокоены тем, что сделка может привести к повышению и без того рекордно высоких по мировым меркам цен на лекарства в США.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс. Парламент Мексики уже ратифицировал соглашение, процедура ратификации запущена и в Канаде, но вопрос с ратификацией американским конгрессом пока не решен.