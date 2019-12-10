МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей использования материнского капитала на высокотехнологичные дорогостоящие операции, на которые не распространяются госгарантии.

Это предложение было озвучено в ходе встречи с региональными уполномоченными по правам человека.

"Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса… Думаю, что, конечно, это можно сделать", — сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли использовать маткапитал на высокотехнологичные дорогостоящие операции для детей с тяжелой инвалидностью.

Президент подчеркнул, что старается осторожно относиться к всевозможным вариантам использования средств. "Боюсь просто, что людей будут обманывать", — объяснил он.

"Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. Но на операции – наверное, да, нужно только продумать, чтобы это уходило именно туда. Я продумаю и с коллегами посоветуюсь", — добавил президент.