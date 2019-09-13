МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысячи рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

"Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей ", — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ.

Она добавила, что в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В новом году планируется провести индексацию соцвыплат на 3,8%, размер уточнят исходя из уровня инфляции.

"Кроме того, все проекты бюджета, поскольку они в этой части взаимосвязаны, предлагают в 2020 году соответствующую индексацию социальных выплат. Напомню, что такие выплаты затрагивают широкий круг граждан, в том числе это наши ветераны и инвалиды", — сказала она на заседании РТК.

Голикова уточнила, что после публикации актуальных данных Росстата за 2019 год соцвыплаты будут проиндексированы.

"Пока соответствующая индексация предусмотрена на 3,8%. Но, еще раз повторяю, если фактическая индексация будет иной, то цифра будет скорректирована", — добавила она.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года зарплаты проиндексируют на 3,8%, добавила Голикова. "Отцовский капитал" не приведет к ажиотажу на рынке жилья, считают эксперты

По ее словам, будет обеспечен контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда работников бюджетной сферы и уровнем региональной средней заработной платы. На частичную компенсацию таких расходов регионам предусмотрены межбюджетные трансферты по 100 миллиардов рублей ежегодно.

"В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под 597 указ, как вы знаете, ежегодно предусматривается компенсация… 1 октября 2020 года индексация составляет 3,8%", — сказала Голикова.

Как следует из Указа президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" правительство Российской Федерации должно обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, учителей, воспитателей, преподавателей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.