МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года, рассчитывает на объективность, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года", — сказал он.

"Как ни странно, возникли различные аргументы с противоположной стороны, такие как полномочия министра финансов Украины, который подписывал соответствующее решение и вел переговоры, давление со стороны России относительно того, что мы насильно заставляли Украину взять эти деньги", — отметил Силуанов. Он добавил, что не знает таких случаев, когда насильно заставляют взять деньги.

"Поэтому мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны", — отметил он.

Силуанов отметил, что сам лично участвовал в договоренностях с украинской стороной относительно предоставления средств Фонда национального благосостояния. "Эти средства были предоставлены на льготных условиях – 5% годовых в валюте, в то время как заимствования украинской стороны на рынке осуществлялись на уровне не менее 9%. Мы встречались с министром финансов Украины, сторона на сторону, никаких давлений, естественно, речи о каком-то давлении быть не могло. Украинская сторона обслуживала этот долг, то есть подтверждала все обязательства по этому долгу", — продолжил Силуанов.

"Но если потом пришло руководство, которое не захотело платить… ну, что делать-то? Ищут любые поводы с тем, чтобы зацепиться, с тем, чтобы не выполнить свои обязательства. Ну, это может говорить только о… так поступают только недобросовестные заемщики. К сожалению, это так. Мы надеемся на справедливое решение суда", — добавил он.