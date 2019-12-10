ЛОНДОН, 10 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. В ходе заседания Верховного суда Великобритании по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов юристы подчеркнули важность прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате", передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в суде заслушали позицию Украины, которую представил адвокат юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Бэнким Тэнки. Защита настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.

Королевский адвокат Марк Ховард, представляющий в суде интересы РФ, отметил, что видит позитивный знак в переговорах президентов России и Украины, состоявшихся накануне в Париже. "Вчерашняя новость о встрече в Париже очень важна. Состоялись переговоры между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Это говорит о том, что диалог идет, и это очень правильно", — отметил адвокат.

Один из судей пошутил, что было бы хорошо, если бы в результате встречи появилось и решение по судебному спору по долгу Украины перед Россией. "Этого пока нет", — ответил Ховард.

Юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы России в Верховном суде, оспаривает решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Слушания в Верховном суде продлятся до 12 декабря.

Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года, рассчитывает на объективность, заявил во вторник журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.