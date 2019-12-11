МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация провела собеседование около 1000 клиентов, проживающих в крупных городах и городах-миллионниках. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 26 лет, состоящие в официальном или гражданском браке.

"Почти в 40% семей в крупных городах семейный бюджет формируется в основном за счет заработка мужа, показал опрос клиентов в городах с населением более миллиона человек. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа — так ответили 31% опрошенных. В 17% семей весь бюджет формируется заработком только мужа, а в 13% — в основном или полностью за счет доходов жены", — подсчитали в банке.

Универсального подхода к формированию бюджета при этом не существует, однако есть инструменты, которые позволяют супругам вести бюджет совместно, обратил внимание руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. Например, выпустить две карты к одному счету на имя каждого партнера.

Семейные расходы в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из супругов есть и свои личные траты. Чуть реже, в 32% случаев, супруги вместе контролируют все расходы семьи, включая и личные траты. Все расходы контролирует только муж или только жена в 9% и 6% семей соответственно.

При этом в семьях, где бюджет формируется за счет доходов жены, в 17% случаев именно она контролирует все траты. А в парах, чей бюджет состоит, в основном, из заработка мужа, только в 14% случаев все расходы контролирует муж.