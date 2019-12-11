МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с ЦБ и силовиками с начала 2019 года закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.

"В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой удалось пресечь детальность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей", — сказал Чиханчин.

При этом, по его словам, ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 миллиард рублей.

Основными проблемными зонами с точки зрения антиотмывочного законодательства Чиханчин назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы экономики. "Главные риски — это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма", — сказал он.

Также Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг видит поступающие в некоммерческие организации из-за рубежа деньги, даже несмотря на то, что теперь средства не поступают напрямую, а появились новые каналы, в том числе через физических лиц.

"Мы можем сказать, что да действительно мы видим деньги, которые приходят из-за рубежа. Мы действительно видим деньги, которые приходят на НКО, и сам факт того, что благодаря законодательной базе, которая существует, мы пришли к тому, что есть иностранные агенты. Мы соглашаемся с этим, и они каждый год выявляются, дополняются", — сказал Чиханчин.

При этом он отметил, что заградительные меры, которые были приняты ведомством, срабатывают.

"Если мы традиционно смотрели, что деньги напрямую приходили к НКО, то сегодня прямого канала нет, появились новые каналы — приходят либо к физическим лицам, либо к филиалам, либо еще что-то. Здесь нам надо тоже успевать. Тактика, которая была применена во многих странах, меняется ежедневно", — добавил глава Росфинмониторинга.

"Я могу сказать, что деньги поступают, мы работаем совместно с правоохранительными органами очень плотно", — сказал он.

Также Чиханчин сообщил, что банки РФ с помощью имеющихся в их распоряжении заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей за 10 месяцев текущего года.

"В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества и сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. За десять месяцев этого года объем таких сомнительных операций сократился на 52%. Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей", – сказал Чиханчин.

Российские банки должны отказывать клиентам в обслуживании, если видят нарушения антиотмывочного законодательства. При этом бизнес часто жалуется на то, что кредитные организации пользуются этими требованиями необоснованно.

По словам Чиханчина, за этот период специальная межведомственная комиссия рассмотрела около 200 жалоб от клиентов кредитных организаций. Однако по итогам рассмотрения этих жалоб оказалось, что в 60% случаев решения банками были приняты правильно.

"Часть таких обнальщиков в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер". – рассказал глава Росфинмониторинга.

В частности, по его словам, преступники пытаются использовать для обналичивания незаконных средств бюджетный сектор. Чиханчин описал одну из самых популярных схем: "Компания перечисляет средства на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов, в дальнейшем счет, с которого переводились перечисления, закрывается, а плательщик, либо лицо, в пользу которого был совершен перевод, обращается с заявлением о возврате средств либо как ошибочно уплаченных, либо как переплату по налогам".