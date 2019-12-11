МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2019 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 3,025 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы составили 18,025 триллиона рублей, расходы — 15 триллионов рублей.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 11,224 триллиона рублей. Федеральная таможенная служба направила 5,176 триллиона рублей, другие федеральные органы власти — 1,626 триллиона рублей.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. А в начале декабря президент подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.