МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года на 25,983 миллиарда рублей при спросе в 55,994 миллиарда, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 98,322% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,37% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,3934% номинала, средневзвешенная доходность – 6,36% годовых.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов.

Сегодняшний аукцион стал дебютным для этого выпуска ОФЗ, напомнил агентству Прайм главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его словам, аукцион прошел на фоне относительно высокого спроса, которого не наблюдалось на рынке с середины октября, и Минфин, удовлетворив около 46% заявок, разместил облигации при незначительной премии по доходности на уровне 2 базисных пунктов.

Среди причин такого роста спроса со стороны инвесторов эксперт называет приход средств от погашения и выплаты купонного дохода по ОФЗ в размере 168 миллиардов рублей и некоторое улучшение конъюнктуры на вторичном рынке гособлигаций с начала декабря.

В итоге Минфин с начала октября разместил гособлигации на общую сумму порядка 362,95 миллиарда рублей, выполнив на 86,4% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 420 миллиардов рублей. А годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивается на уровне 2,084 триллиона рублей, на данный момент выполнен на 97,3%, подсчитал Ермак. Теперь же, по его мнению, рынок живет в ожидании решения о ключевой ставке ЦБ РФ, которое должно быть принято в ближайшую пятницу.

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов (не исключаем, правда, и более оптимистичного движения на 50 базисных пунктов), принимая во внимание существенное снижение инфляции в последние месяцы и достижение уровня 2,9-3,1% по итогам текущего года. Позитивное решение Банка России и сохранение позитивной риторики в его заявлении может придать рынку рублевых облигаций дополнительный импульс оптимизма как до конца текущего, так и на начало следующего года", — отметил эксперт.