МОСКВА, 11 дек — Dow Jones. По итогам завершающегося в среду двухдневного заседания ФРС, скорее всего оставит ключевую ставку на ее текущем уровне. Кроме того, центральный банк, по всей видимости, не изменит свою выжидательную позицию и не просигнализирует о дальнейшем понижении ставки

На последних трех заседаниях ФРС каждый раз понижала ставку на четверть процентного пункта. Последний раз она опустила ее в октябре, до диапазона 1,5%-1,75%. Декабрьское заседание обещает стать относительно будничным, завершая "далеко не скучный" год, как сказал председатель центрального банка Джером Пауэлл в ноябре.

ФРС опубликует заявление по итогам заседания в 19.00 по Гринвичу, а пресс-конференция Пауэлла начнется в 19.30.

Вот на что следует обратить внимание в заявлении и в ответах Пауэлла.

ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Пауэлл сигнализировал о том, что планка для разворота ФРС от понижения ставок к их повышению очень высока, а другие руководители центрального банка отмечали, что все еще видят риск более слабого, чем ожидается, роста экономики в ближайшие месяцы. Это означает, что, хотя их устраивает текущий уровень ставок, следующим шагом скорее станет их понижение, чем повышение.

По словам Пауэлла, для того, чтобы ФРС рассмотрела дальнейшее понижение ставок, перспективы экономики должны существенно ухудшиться. На пресс-конференции могут прозвучать сигналы о том, изменил ли он свое мнение, но последние экономические отчеты, в том числе слабые данные по промышленному производству и сильные данные по занятости, вряд ли создают для этого условия.

ПРОГНОЗЫ ДИНАМИКИ СТАВОК

Поскольку ФРС вряд ли существенно изменит свое заявление по итогам заседания, инвесторы сфокусируют внимание на прогнозах динамики процентных ставок, которые руководители центрального банка представят в 19.00 по Гринвичу.

Пока сложно сказать, спрогнозируют ли они понижение ставок в 2020 году. Некоторые члены руководства могут ожидать повышения ставок, но недавние заявления большинства из них говорят о том, что большинство прогнозов будет предполагать стабильность ставок в будущем году.

Прогнозы на 2021 и 2022 год могут отражать небольшое повышение ставок, поскольку многие руководители ФРС считают, что стоимость заимствований достаточно низка, чтобы стимулировать рост экономики. Пауэлл дал понять, что этим прогнозам не стоит придавать такого уж большого значения.

Следует обратить внимание на то, не снизились ли еще больше долгосрочные прогнозы ставки, которые до сих пор имели тенденцию к снижению. По этим прогнозам наблюдатели судят о так называемой нейтральной ставке, которая не стимулирует и не замедляет рост экономики. Если они понизятся, это станет сигналом о том, что в центральном банке считают, что его политика была не настолько стимулирующей, как считалось раньше.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Существенные изменения экономического прогноза представляются маловероятными. Ранее руководители ФРС понижали оценку уровня безработицы, соответствующего ценовой стабильности. В сентябре большинство из них понизили ее до 4%-4,4% с 4,4%-4,7% два года назад.

Дальнейшее понижение этой оценки будет означать, что руководители центрального банка видят больше пространства для поддержания безработицы на историческом минимуме без разгона инфляции.

РЫНКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Пауэлл может рассказать о новых мерах, которые руководители ФРС приняли для борьбы с возможными сбоями в работе рынков финансирования.

Центральный банк увеличивает свой баланс, покупая казначейские векселя, чтобы избежать напряжения на рынке, проявившегося в сентябре.

ПОРЯДОК ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ

Вероятно, на этом заседании руководители ФРС обсуждают порядок инфляционного таргетирования. Но Пауэлл сигнализировал о том, что решения по этому вопросу, скорее всего, будут объявлены не раньше середины следующего года. Это значит, что любая новая информация о таких решениях не может стать достоянием гласности до опубликования протоколов текущего заседания, которое запланировано на 3 января.

НЕСОГЛАСНЫЕ

На четырех последних заседаниях с решениями Пауэлла не соглашался как минимум один из руководителей ФРС. На этом заседании несогласных, видимо, не будет. Оба руководителя, возражавшие в этом году против понижения ставок, а также оба, настаивавшие на более агрессивном или более раннем понижении, сигнализировали о своей удовлетворенности текущей политикой центрального банка.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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