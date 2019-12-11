МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В Верховном суде Лондона завершаются слушания по вопросу долга Украины перед Россией на 3 млрд долларов. Во вторник в суде заслушали позицию Украины, защита которой настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, а затем допустил дефолт. После попыток урегулировать разногласия, которые не привели к успеху, Минфин РФ, являясь единственным держателем долга, поручил юридической фирме "Трасти" начать судебный процесс.

В 2017 году Высокий суд Лондона вынес решение, обязывающее страну погасить долг с процентами и пени. Украина обжаловала это в апелляционном суде, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре. Без нее не может быть отклонен аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России. В свою очередь, Минфин РФ выразил уверенность в победе в этом споре и высказал мнение, что решение будет озвучено ближе к середине 2020 года. По оценкам российской стороны, за годы просрочки выплат с учетом штрафов и пени сумма долга увеличилась до 4,5 млрд долларов.

ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Королевский адвокат Марк Ховард, представляющий в суде интересы РФ, отметил, что видит позитивный знак в переговорах президентов России и Украины, состоявшихся в начале недели в Париже. "Это говорит о том, что диалог идет, и это очень правильно", — отметил он.

Эксперты, опрошенные "Прайм" разошлись в оценке этого мнения.

"Переговоры в Париже не принесли абсолютно никаких результатов, за исключением договоренности об обмене пленными до нового года", — отметил адвокат AVG Legal Игорь Апостол.

Никаких договоренностей по взаимным судебным претензиям, газовому транзиту и поставкам не было, добавил он.

В свою очередь, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова высказала мнение, что после переговоров на высшем уровне межу Россией и Украиной есть уверенность, что в конечном счете стороны выйдут на решение о снятии взаимных претензий.

"Юридическое оформление нового договора по поставкам российского газа начнется только после того, как будет решен вопрос об урегулировании имеющегося спора между сторонами. На наш взгляд, разбирательства в международном арбитраже, инициированные как российской компанией, так и украинской стороной, были длительными по времени, что привело к тому, что фактически на сегодняшний день, когда истекает действие газового контракта между Россией и Украиной, вопрос о снятии взаимных претензий следует решать в срочном порядке", — отметила она.

ЧЕМ ДЕЛО ЗАКОНЧИТСЯ

По мнению юристов, исходя из того, что в настоящий момент суд рассматривает жалобы, поданные обеими сторонами – Украиной и Россией — возможны несколько сценариев развития событий.

"Первый — Верховный суд может согласиться с решением суда от 2017 года, тем самым признав обязательства Украины перед Россией. Второй — согласиться с доводами о неправомочности английских судов рассматривать такой спор и принять решение о том, что такого рода вопросы должны быть разрешены в ином порядке", — рассказал юрист компании "Ильяшев и Партнеры" Руслан Маннапов. В данном случае спор будет подлежать рассмотрению иным органом, например, Международным судом ООН, при этом Английский суд приостановит рассмотрение дела до разрешения вопросов таким иным органом.

И, наконец, третья возможность — направить дело на полноценное разбирательство в Высокий суд. В последнем случае у сторон появляются равные шансы на вынесение решения в его пользу, но повторное рассмотрение может затянуть разбирательство еще на несколько лет, считают эксперты.

ВЗАИМОЗАЧЕТ

Еще одна возможность, которую предлагала российская сторона — взаимозачет в газовых переговорах. По замыслу, и Россия, и Украина должны отказаться от всех разбирательств с РФ во всех судебных инстанциях – а их достаточно много, причем с обеих сторон. Дело об украинском долге – одна из таких претензий.

Эксперты также разошлись во взглядах на этот вопрос.

"Говорить о взаимозачете пока преждевременно, так как вероятность такого исхода мала. Более того, такое решение может быть принято лишь коллегиально, а пока такой вопрос не поднимался", — указал Апостол.

В свою очередь, Свечникова высказала мнение, что на решение газового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" оказывает влияние акт Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром"должен выплатить около 3 млрд долларов "Нафтогазу".

В этой связи обозначена позиция Украины — заключение 10-летнего контракта, и России — контракт не более чем на 3 года. Кроме того, детали будущего контракта стороны видят по-разному.

Представляется, что заключение нового контракта в любом случае будет увязано с договоренностями по решению накопившихся споров, однако украинская сторона вряд ли может рассчитывать на долгосрочный контракт, хотя возможность взаимозачетных действий сохраняется, резюмировала она.