МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что Банк России снизит свою ключевую ставку 13 декабря и в первом квартале 2020 года — оба раза на величину в 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта), тем самым доведя ее до 6%, заявил старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований банка Олег Замулин.

"Мы прогнозируем, что ключевая ставка опустится до 6,25% к концу этой недели и к 6% к концу первого квартала, где она и останется", — сказал он в ходе Дня аналитика Сбербанка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в декабре на заседании совета директоров регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. ЦБ в этом году снижал ставку уже четыре раза — в совокупности на 1,25 процентного пункта. В настоящее время она составляет 6,5% годовых.