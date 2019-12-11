МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении, в месячном исчислении инфляция составила 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в годовом выражении инфляция составила 2%, а в месячном — 0,2%.

В октябре потребительские цены в стране выросли на 0,4% в месячном выражении и на 1,8% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в ноябре в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом — 2,3%, что соответствует прогнозам.

Цены на продовольствие в США в ноябре в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — на 0,8%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 2%, а энергоносители — подешевели на 0,6%.