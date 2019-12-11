ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. США расширили санкционный список по Ирану, об этом говорится на сайте американского минфина.

В частности, санкции коснулись авиакомпании Mahan Air и ее самолетов.

Кроме того, в санкционный список добавлены один гражданина Ирана, 5 компаний из Ирана, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, а также 2 судна.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, транспортные компании из Ирана занимались перевозкой оружия массового поражения и поставляли оружие в Йемен для военизированных формирований ИРИ.

Компания Mahan Air, которая уже была под санкциями США по подозрению в "поддержке терроризма", попала в дополнительный список санкций за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения". Шиппинговые компании поставляли оружие в Йемен, сказал госсекретарь США.