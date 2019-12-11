МОСКВА, 11 дек — Dow Jones. Данные по потребительским ценам в США в прошлом месяце были довольно сдержанными и укрепили ожидания, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки без изменения в среду вечером.

Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с октябрем, сообщило Министерство труда. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,2% после повышения на 0,4% в октябре. Базовый индекс, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%, как и ожидалось после аналогичного роста в октябре.

Заседание ФРС, которое началось во вторник и завершится сегодня вечером, является главным событием дня. Другим важным событием является запланированное введение пошлин США 15 декабря.

Неудивительно, что акции проигнорировали данные по инфляции. Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq немного выросли перед данными, а затем удерживали завоеванные в начале позиции, открывшись с повышением примерно на 7 пунктов и 24 пункта соответственно. Dow Jones Industrial Average торговался почти без изменений перед оглашением заявления ФРС.

Но отчет по инфляции имеет некоторый вес. После понижения ключевой ставки ФРС на 0,25% в октябре и сигнала о паузе председатель Джером Пауэлл сказал, что позиция ФРС, вероятно, будет оставаться целесообразной, если только развитие событий не "вызовет существенной переоценки нашего прогноза" по росту ВВП и инфляции.

Многие инвесторы и экономисты ожидают, что любая существенная переоценка будет в худшую сторону и, возможно, приведет к понижению ставок на некотором этапе. Но данные по потребительским ценам, опубликованные в среду, последовали за сильным отчетом по занятости, вышедшим в пятницу, что укрепило инвесторов во мнении, что недавние показатели не склонили ФРС в ту или иную сторону. Руководители ФРС хотят увидеть уверенный рост занятости и зарплат, а также инфляцию на целевом уровне 2%, и доклады Министерства труда в последние несколько дней показали, как обстроит ситуация касаемо этих вопросов.

Ниже приведены некоторые детали относительно недавнего отчета по инфляции, которые указывают на то, что тенденция снижения начинает меняться на тенденцию роста.

Если точнее, то базовый индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,23%. Стоимость медицинских услуг и жилья растет более быстрыми темпами. Не всегда уместно уделять меньше внимания базовому индексу, даже если он волатилен, учитывая то, как много товаров он охватывает от общих расходов потребителей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года общий индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 1,8% в октябре, это больше роста на 2%, которого ждали экономисты. Кроме того, ноябрьский рост был самым быстрыми за год.

“Послание руководителей ФРС, собравшихся на заседании сегодня, заключается в том, что инфляция растет. Экономика в лучшей форме, чем они думают”, — говорит Крис Рапки, главный финансовый экономист MUFG.

— Автор Lisa Beilfuss, lisa.beilfuss@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ