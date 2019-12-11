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МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Минкомсвязь поддерживает создание крупнейшими российскими телеком-операторами совместного предприятия (СП) по развитию сетей 5G в России, но если бы они сделали это раньше, все решения по выделению частот уже были бы приняты, заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Ранее в среду "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.

"Конечно, Минкомсвязь поддерживает создание "большой четвёркой" совместного предприятия, хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад. Если бы "четвёрка" была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас уже были бы приняты", — сказал пресс-секретарь Минкомсвязи. Он добавил, что объединение усилий операторов для внедрения сетей 5G — не российское ноу-хау, подобные решения ранее были приняты, например, в Китае, Великобритании, Польше.

В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП — ООО "Новые цифровые решения", основными задачами которого назывались создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков присоединиться к СП, но МТС и "Вымпелком" не вступали в него. Они, в частности, возражали против создания единого инфраструктурного оператора для строительства единой сети и последующего присоединения к ней всех операторов по модели MVNO.

В настоящее время во многих странах работают над технологией связи 5G, которая предполагает гораздо большую по сравнению с четвертым поколением скорость при обмене данными. Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов ранее говорил, что в первом квартале 2020 года могут состояться первые аукционы на частоты 25,25–27,5 ГГц для 5G. Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи должно быть обеспечено к 2024 году во всех городах России с населением от 1 миллиона человек.