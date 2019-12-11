МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Дефицитный радиочастотный спектр для сетей 5G целесообразно выделять совместному предприятию, которое планируют создать крупнейшие российские телеком-операторы, при этом его участники должны использовать этот ресурс в равных долях, считает гендиректор ООО "Новые цифровые решения" (создано "Ростелекомом" и "Мегафоном") Вадим Семенов.

Ранее в среду "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП по 5G — ООО "Новые цифровые решения", куда приглашали других операторов, но они до сих пор в него не вступали. Это ООО тогда возглавил экс-глава "Связьинвеста" Вадим Семенов.

"Стороны договорились рассматривать ООО "Новые цифровые решения" в качестве базового варианта для СП", — сказал Семенов РИА Новости.

"Именно совместному предприятию целесообразно выделять дефицитный радиочастотный спектр в приоритетных диапазонах, который все участники будут использовать совместно на равных условиях. СП будет заниматься высвобождением и конверсией радиочастотного спектра в интересах всех участников", — сказал Семенов.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом СП не будет являться телеком-оператором.

Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но он в РФ занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Вице-премьер Максим Акимов в мае говорил, что к обсуждению подключился вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК. Сейчас крупнейшие российские сотовые операторы тестируют 5G в других диапазонах — 25,25-29,5 ГГц и 4,9 ГГц. Однако операторы говорили, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному — 3,4-3,8 ГГц. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов ранее говорил, что в первом квартале 2020 года могут состояться первые аукционы на частоты 25,25–29,5 ГГц для 5G. Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех городах России с населением от 1 миллиона человек.