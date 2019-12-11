МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Базовая ставка была сохранена после снижений на трёх заседаниях подряд. В июле она была понижена на 25 базисных пунктов, впервые за 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение об ослаблении монетарной политики.

Ставка на 2020 год прогнозируется в тех же пределах — 1,5-1,75% годовых.

ФРС сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году в 2,2%, на 2020 год — 2%.

Прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы были сохранены на уровне сентябрьских прогнозов в 1,5% и 1,9% соответственно. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019 год понижен до 1,6% с 1,8% в сентябре, на 2020 год — сохранен на уровне в 1,9%.

Прогноз по безработице на 2019 год понижен до 3,6% с уровня сентябрьского прогноза в 3,7%, на 2020 год — до 3,5% с 3,7%.