МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Базовая ставка была сохранена после снижений на трёх заседаниях подряд. В июле она была понижена на 25 базисных пунктов, впервые за 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение об ослаблении монетарной политики.