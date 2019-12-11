МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до 1 триллиона рублей, о котором ему в ходе встречи доложил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона… Такого конечно никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 миллиардов рублей", — сказал Кудрин.

"Что-то многовато", — ответил Путин. Кудрин отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует разбюрокрачивать.

Кудрин также доложил президенту ситуацию с динамикой исполнения национальных проектов в 2019 году.

"На 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее чем на 20% на 1 ноября", — сказал Кудрин.

По словам председателя Счетной палаты, низкое исполнение нацпроектов связано в том числе и с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также ряда длительных процедур, связанных с тендерами. "Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение", — отметил он.