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МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила прогноз по росту ВВП страны в 2019 году на уровне сентября в 2,2%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2020 год также сохранен на уровне сентябрьской оценки в 2%.

Прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы были сохранены на уровне сентябрьских прогнозов в 1,5% и 1,9% соответственно. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019 год понижен до 1,6% с 1,8% в сентябре, на 2020 год — сохранен на уровне в 1,9%.

Прогноз по безработице на 2019 год понижен до 3,6% с уровня сентябрьского прогноза в 3,7%, на 2020 год — до 3,5% с 3,7%.

Кроме того, в 2021 году Федрезерв, как это было и в сентябре, ожидает роста экономики США на 1,9%, уровень инфляции, в том числе базовой, в этом году также оценивается на уровне сентября — в 2%. При этом регулятор понизил прогноз уровня безработицы в 2021 году до 3,6% с сентябрьской оценки в 3,8%.

В долгосрочной же перспективе ожидается, что рост экономики страны, так же как и инфляция, останутся на этих уровнях, но безработица вырастет до 4,1%.