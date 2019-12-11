ФРС сохранила прогноз по росту ВВП США в 2019-2020 гг
Добавлены прогнозы на более отдалённые периоды (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила прогноз по росту ВВП страны в 2019 году на уровне сентября в 2,2%, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по росту ВВП США на 2020 год также сохранен на уровне сентябрьской оценки в 2%.
Прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы были сохранены на уровне сентябрьских прогнозов в 1,5% и 1,9% соответственно. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019 год понижен до 1,6% с 1,8% в сентябре, на 2020 год — сохранен на уровне в 1,9%.
Прогноз по безработице на 2019 год понижен до 3,6% с уровня сентябрьского прогноза в 3,7%, на 2020 год — до 3,5% с 3,7%.
Кроме того, в 2021 году Федрезерв, как это было и в сентябре, ожидает роста экономики США на 1,9%, уровень инфляции, в том числе базовой, в этом году также оценивается на уровне сентября — в 2%. При этом регулятор понизил прогноз уровня безработицы в 2021 году до 3,6% с сентябрьской оценки в 3,8%.
В долгосрочной же перспективе ожидается, что рост экономики страны, так же как и инфляция, останутся на этих уровнях, но безработица вырастет до 4,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191211/830675843.html