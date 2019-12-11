МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Тринадцать членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют базовую процентную ставку в 2020 году на уровне 1,5-1,75%, следует из экономического прогноза регулятора.

При этом четверо из участников заседания высказались за повышение ставки до 1,75-2%.

В среднем ставка будет составлять в 2020 году 1,6%, в 2021 году — 1,9%, а в 2022 году — 2,1%, сообщил регулятор. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.

В 2021 году, как считают члены комитета, ставка будет повышена: так считают двенадцать членов комитета, только пятеро высказались за то, что ставка в указанном году составит 1,5-1,75%. Четверо ожидают ставку в 2021 году на отметке в 1,75-2%, пятеро — в 2-2,25%, трое — в 2,25-2,5%.