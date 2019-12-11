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МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Базовая ставка была сохранена после снижений на трёх заседаниях подряд. В июле она была понижена на 25 базисных пунктов, впервые за 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение об ослаблении монетарной политики.

"Комитет считает, что текущая монетарная политика является подходящей для поддержания стабильного роста экономической активности, обеспечения сильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%", — поясняется в релизе регулятора.

Отмечается также, что ФРС продолжит следить за развитием экономики, чтобы определить наиболее подходящее направление дальнейшей монетарной политики. Кроме того, регулятор в очередной раз отметил, что рынок труда остается сильным, экономика растет умеренными темпами, а инвестиции частного сектора и экспорт, в свою очередь, остаются слабыми.

В релизе регулятора также отмечается, что решение о сохранении процентной ставки на уровне в 1,5-1,75% годовых было принято единогласно.