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МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в ноябре составил 208,838 миллиарда долларов после дефицита в 134,467 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны в прошедший месяц составил только 196,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в ноябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 204,903 миллиарда долларов.

Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в ноябре увеличились на 5,6% в годовом выражении и составили 434,024 миллиарда долларов, доходы поднялись на 9,3% — до 225,185 миллиарда.