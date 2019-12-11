МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы ускорили темпы роста в среду после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.25 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,03% — до 27889,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,37%, до 8648,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3139,94 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,14% — до 27843,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — рос на 0,18%, до 8632,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3134,63 пункта.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 28-29 января.