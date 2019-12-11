МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают опускаться после сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на уровне в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.32 мск опускалась на 2,7 базисных пункта – до 1,804% по сравнению с 1,807% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 1,831%. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 2,6 базисного пункта — до 2,226% против 2,223% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 2,252%.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 28-29 января.

Теперь инвесторы ожидают сигналов о дальнейшем направлении монетарной политики от главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступает на пресс-конференции.