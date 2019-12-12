МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Какие сюрпризы принесет экономике 2020 год: погрузится ли мир в рецессию на фоне торговых войн и замедления промышленности или, наоборот, выйдет на новую ступень развития, движимый искусственным интеллектом и технологией 5G?

Ответы на эти вопросы попытался найти заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт. В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что ждет экономику России, грозит ли импичмент президенту США Дональду Трампу, а также спрогнозировал, сколько лет продлится торговая война Китая и Америки.

- Как Credit Suisse сегодня оценивает состояние российской экономики? Можно ли сказать, что страна является привлекательной для иностранных инвесторов?

— Конечно! Российский рынок акций показывает лучшие результаты в мире. Как страна с таким рынком акций может быть неинтересной?

Мы видим высокий потенциал для роста. Но если говорить о росте ВВП, величина всегда относительна. Если мы посмотрим на показатель ВВП на душу населения, здесь такой высокий потенциал роста, что, я думаю, это лишь вопрос того, чтобы взять ситуацию под контроль и достичь цели.

- Какие меры, на ваш взгляд, могли бы ускорить экономический рост в России?

— Думаю, что ключевой критерий – это конкурентоспособность, здесь Россия могла бы делать гораздо больше. В России очень образованное и трудоспособное население, относительно невысокая стоимость труда, энергоресурсов, недвижимости и так далее – все это выглядит привлекательно.

Все это может помочь сделать страну более конкурентоспособной, с высоким уровнем цифровизации и с более открытой экономикой, более диверсифицированной и с большим количеством торговых партнеров в мире. Россия должна использовать свои преимущества, чтобы повысить конкурентоспособность.

- Привлекает ли инвесторов так называемый "российский дисконт" — относительно низкая стоимость компаний по сравнению с конкурентами из стран с похожей экономикой?

— Я считаю это преимуществом, даже недооцененным преимуществом. Мы знаем, что оценка не всегда управляет рынком, рынок в большей степени зависит от ликвидности. Вероятно, дисконт сохранится еще в течение некоторого времени, но я уверен, что он уйдет. Цены поднимутся. Тот факт, что за последние пять лет Россия показывала лучшие результаты среди развивающихся рынков, является хорошим поводом для инвесторов посмотреть на страну повнимательней.

- Какие секторы экономики России представляются вам наиболее перспективными?

— Это энергетика, банковское дело, финансовые услуги, телеком.

- Сегодня в России, как и во всем мире, очень популярен тренд на развитие цифровых технологий, большой упор делается на искусственный интеллект. Почему и насколько важно развивать эти технологии?

— Искусственный интеллект сейчас у всех на слуху. Временами его значение преувеличивают, я бы не хотел, чтобы это отвлекало людей. Компьютер – это не интеллект, поэтому "потребность" в людях никуда не исчезнет.

Россия сильна профессионалами в сфере IT. ИИ занимается выявлением паттернов и оптимизацией, это очень важно в определенных сферах, например, в здравоохранении это может помочь в диагностике. Россия исторически славилась развитием точных наук, она должна использовать это преимущество.

- Давайте поговорим о роли внешних факторов. В какой степени, на ваш взгляд, Брекзит, торговая война между США и Китаем влияют на ситуацию в России?

— Не сильнее, чем на другие страны. Я бы не стал на этом концентрироваться. Нельзя использовать эти факторы как оправдание того, что дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Всегда что-то идет хорошо, что-то не так хорошо.

Сейчас завершается первая фаза торговой войны. Вероятно, после первой фазы последуют разногласия по поводу других вещей. Торговая война на самом деле глубокое противостояние между крупнейшими экономиками мира, где вторая экономика бросает вызов первой. Это словосочетание будет с нами на протяжении еще пяти лет.

Брекзит закончится в следующем году, возможно, в этом. Но это мы переживем.

Я думаю, что мировая экономика, цитируя главу ФРС Джерома Пауэлла, – "это хорошее место", несмотря на все потрясения. Я не помню ни одного года без потрясений, они присутствуют всегда. В целом, вижу в мировой экономике больше сильных сторон, чем слабых.

- Какие тренды в мировой экономике станут основными в 2020 году?

— Ряд основополагающих трендов придет скорее из сферы технологий, чем из геополитики. Некоторые из них станут прорывными, о них мы пока не знаем. В этой связи ИИ может иметь большое значение для решения определенных проблем. Интернет вещей будет развиваться, также большим трендом станет 5G, который повлечет большие инвестиции по всему миру. Думаю, что главный тренд будет касаться применения цифровых технологий к традиционным бизнесам.

- Экономисты в этом году много говорили о возможном приближении нового кризиса: об этом свидетельствует падение процентных ставок, инверсия кривой доходности в США. Каково ваше мнение по этой теме?

— Инверсия кривой доходности не является причиной рецессии, ее причиной является обвал кредитно-финансовой системы. Действительно, каждый раз рецессии в США предшествовала инверсия кривой доходности, но также верно, что инверсий было вдвое больше, чем рецессий. Это значит, что прогнозировать рецессию только по этому показателю не лучше, чем бросать монетку.

На наш взгляд, глобальная рецессия и рецессия в США в следующем году выглядят маловероятными. В то же время мы отмечаем слабый уровень промышленного производства по миру. Подчеркну, что уровень промпроизводства сегодня не превышает 20% ВВП так называемых "индустриальных" экономик. В то же время 75% их ВВП приходится на сферу услуг, строительство. Глобально эти вторичные секторы движутся благодаря покупательской способности потребителей: безработица находится на минимуме за 40 лет, инфляция замедляется.

- То есть стоит успокоить наших читателей?

— Мы ожидаем очень умеренной рефляции экономики, небольшое ускорение роста, никакого бума. На мой взгляд, отсутствие бума – это хорошая новость, потому что оно также значит отсутствие спада. Я имею в виду как мировую экономику, так и США.

- Вы упомянули спад промпроизводства. Этот тренд в последнее время мы видим в Германии и других европейских странах. Стоит ли говорить о том, что их экономики находятся под угрозой? Стоит ли им принять какие-то меры?

— Меры будут приняты, подходящие они будут или нет. Германия же столкнулась с проблемой, которую создала себе сама. Германия – это "мировой Детройт". Немецкий автопром переживал золотой век в течение последних пяти лет, потому что страна открыла для себя рынок Китая. Однажды утром они проснулись и поняли, что китайский рынок автопрома уже насыщен. Кроме того, им необходимо понимать, что дизельгейт также не помогает немецкому автопрому. Не помогает и Uber.

Время лечит многие раны, не стоит недооценивать устойчивость этого сектора немецкой экономики.

- Одно из наиболее ожидаемых событий будущего года – выборы президента США. Каковы ваши ожидания? Насколько вероятен, на ваш взгляд, импичмент?

— Импичмент сегодня не выглядит более вероятным, чем когда Билл Клинтон проходил ту же процедуру в 1998 году. Математически маловероятно, что необходимое большинство будет достигнуто. Что более важно в выборах США, в год выборов ФРС не повышает ставки. Думаю, это позитивный фактор для инвесторов и рынков.

Возможно, в год выборов, внутренняя политика возьмет верх над геополитикой, поэтому в следующем году геополитика может стать менее разрушительной, чем в нынешнем.

- Давайте вернемся к экономике России. Каковы прогнозы Credit Suisse по основным макроэкономическим параметрам на конец 2019 года и 2020 год?

— Мы полагаем, что к концу следующего года рубль продолжит укрепляться к доллару, доходность гособлигаций в России, которая сейчас составляет 6,5%, вероятно, снизится вместе с замедлением инфляции. Экономика России, по нашему прогнозу, в следующем году покажет устойчивый рост в 2-3%. При этом многое будет зависеть от цен на нефть.

- Каковы ваши ожидания по цене на нефть на конец 2019 и 2020 годы?

— Мы не прогнозируем резких скачков цен до конца года, если не произойдет эскалации на Ближнем Востоке.

Также важно, США стали экспортером нефти, что увеличило предложение на рынке. Мы прогнозируем, что цены на нефть будут торговаться вблизи сегодняшних уровней +/- 5%.