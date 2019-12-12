ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Торговые противоречия между США и Китаем — это значительный фактор неопределенности на фондовом рынке, заключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой имеет позитивный эффект, но его недостаточно, чтобы убрать волатильность, заявил в ходе пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Заключение сделки USMCA (США – Канада — Мексика) уберет некоторую неопределенность, заключение сделки с Китаем — тоже", — ответил он на вопрос журналиста. "Но вы же видите, что (возможность заключения или невозможность) соглашения с Китаем, это то, что действительно двигает рынок, если вы посмотрите на фондовые биржи", — добавил он.

По словам Пауэлла, заключения сделки USMCA недостаточно, чтобы убрать неопределенность с рынка — рынок весьма слабо отреагировал на это известие.

Демократы во вторник договорились с администрацией США по поводу торгового соглашения между СШA, Мексикой и Канадой (USMCA). Однако фондовые индексы слабо отреагировали на это известие. До сих пор в стадии согласования первый этап торгового соглашения США с Китаем. США не исключили введения новых пошлин на китайские товары 15 декабря, и именно этот процесс приводит к волатильности на рынке.