МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года", — говорится в сообщении.

Ранее Минфин России сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом в 2,987 триллиона рублей.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.