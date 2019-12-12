МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ход выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) по результатам первых трёх кварталов текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Минэкономразвития России представлен соответствующий доклад, характеризующий реализацию 19 федеральных целевых программ, включенных в открытую часть федерального бюджета на 2019 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию ФЦП за рассматриваемый период составило 164,64 миллиарда рублей (без учета расходов по некоторым из них). "По направлению "капитальные вложения" фактически профинансировано 88,79 миллиарда рублей, по направлению "НИОКР" — 53,44 миллиарда рублей, по направлению "прочие нужды" — 22,41 миллиарда рублей", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в отношении объектов ФАИП кассовое исполнение расходов федерального бюджета (с учетом гособоронзаказа) за эти девять месяцев составило 39,5%.