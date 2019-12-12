МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит дополнительное распределение межбюджетных трансфертов регионам в размере более чем 32 миллиарда рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в агропромышленном комплексе (АПК), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается утвердить распределение субъектам федерации межбюджетных трансфертов в объеме 32,321 миллиарда рублей в связи с перераспределением этих трансфертов в результате отказа ряда субъектов от выделенных лимитов.