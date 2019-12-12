МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,1%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,8%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в ноябре составила 1,2% в годовом выражении. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,8%. Показатели также совпали с прогнозами и предварительной оценкой.