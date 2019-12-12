МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы позитивно повлияет на спрос на отечественные товары, но этого будет недостаточно для повышения конкурентоспособности российских интернет-магазинов, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Глава правительства Дмитрий Медведев 11 декабря поручил подготовить предложения по снижению порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из интернет-магазинов. По словам пресс-секретаря премьера Олега Осипова, окончательного решения пока нет, вопрос будет обсуждаться.

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы установлен на уровне 500 евро за одну посылку в месяц, а с 1 января 2020 года планируется снижение данного порога до 200 евро. По сообщениям СМИ, Минфин предложил дальнейшее снижение порога — до 100 евро в 2020 году, до 50 евро в 2021 году и до 20 с 2022 года.

КАК РЕАГИРУЮТ РОССИЯНЕ НА СНИЖЕНИЕ ПОРОГА DUTY FREE

По данным исследовательского холдинга "Ромир", большая часть российских потребителей (около 39 %) делает заказы на товары в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 10 до 50 евро, меньшая часть потребителей (16 %) – покупки стоимостью от 50 до 100 евро, и от 100 до 200 евро – всего 9 % покупателей, средняя сумма заказа 117 евро. Всего 9% россиян, по данным "Ромира", готовы платить пошлины за покупки товаров через зарубежные интернет-магазины. По словам 35% респондентов, они откажутся от своих заказов в подобных магазинах, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро, отметив, что в этом случае покупки будут невыгодными.

Средние чеки сильно различаются: в российском сегменте показатель оценивается в 3500 рублей, а для покупок на иностранных ресурсах, по данным Минкомсвязи, средняя сумма приблизительно равна 15 долларам, или 953 рублям и, по оценке Data Insight, только 25% трансграничных интернет-посылок превышают по стоимости порог в 20 евро, говорится в обзоре VTB Capital Research.

Как следствие, эксклюзивные иностранные товары, цены на которые превышают норму, вероятнее всего, дополнительно подорожают, при этом более единообразные условия деятельности могут способствовать развертыванию российских операторов, работающих в сопоставимом ассортименте, считают в VTB Capital Research.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО РОССИЙСКИМ РИТЕЙЛЕРАМ

Решение о возможном снижении беспошлинного уровня до 20 евро должно быть взвешенным, оно коснулось бы многих российских потребителей и выразилось бы в значительном сокращении покупательского спроса на товары из-за рубежа, уверенны эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Это в некоторой степени стало бы дополнительным стимулом спроса на отечественные товары, а также помогло бы пресечь практику мелкооптового коммерческого импорта без уплаты налогов и таможенных пошлин, считают эксперты.

Но, по их словам, мер по постепенному снижению беспошлинного порога для повышения конкурентоспособности отечественных интернет-магазинов недостаточно. Необходимо также развитие направления по расширению ассортимента товаров в отечественных интернет-магазинах (так как зарубежные выигрывают не только по цене, но часто – и по ассортименту).