ПЕКИН, 12 дек — ПРАЙМ. Китай ожидает, что товарооборот с Россией по итогам 2019 года превысит 110 миллиардов долларов, что станет новым историческим рекордом, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции республики Гао Фэн.

Согласно последним данным главного таможенного управления Китая, товарооборот между странами за январь-ноябрь составил 100,3 миллиарда долларов, что на 3% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Представитель министерства отметил, что "за первые 11 месяцев этого года объем торговли Китая и России превысил 100 миллиардов долларов, и если темпы роста удастся сохранить, то ожидается, что по итогам года двусторонний товарооборот превысит 110 миллиардов долларов".

По его словам, это станет "новым историческим рекордом".

"С самого начала этого года под стратегическим руководством и при поддержке глав наших двух государств масштаб двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией уверенно увеличивался, постоянно улучшалось его качество, сторонам удалось выйти на новый уровень. Китай остается крупнейшим торговым партнером России, в том время как РФ входит в десятку ведущих торговых партнеров КНР", — также заявил Гао Фэн.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, он составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. В том числе экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда (рост на 8,7%). А доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.