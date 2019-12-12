МОСКВА, 12 дек — Dow Jones. Федеральная резервная система полна решимости обеспечить рост инфляции, но это не означает, что у нее есть для этого большие возможности.

В среду завершилось последнее в этом году заседание Комитета по операциям на открытом рынке, и по его итогам ключевая процентная ставка осталась в прежнем диапазоне. При этом прогнозы центрального банка предполагают, что большая часть руководства не ожидает изменений в денежно-кредитной политике до конца следующего года.

В текущем году ФРС три раза понижала ставки с тем, чтобы защитить экономику от неопределенности в отношении торговли и роста. Ожидается, что эта неопределенность уменьшится в следующем году, поэтому позиция ФРС в отношении ставок некоторым инвесторам может показаться странной.

Тем не менее, центральный банк все больше переживает по поводу инфляции, которая остается низкой, несмотря на падение безработицы до минимального за 50 лет уровня. ФРС хочет избежать ловушки низких ставок, низкой инфляции и слабого роста, в которой оказались Европа и Япония.

Ранее в среду Министерство труда сообщило о том, что базовый индекс потребительских цен (CPI), который не учитывает продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По расчетам экономистов J.P. Morgan Chase, это указывает на то, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, который публикует Министерство торговли, вырастет всего 1,6%.

Кажется вероятным, что в предстоящем году инфляция немного вырастет. При этом многие экономисты ожидают, что базовый индекс PCE будет балансировать около целевого уровня ФРС в 2%. Но ФРС беспокоит то, что низкие инфляционные ожидания, которые помогают определить курс будущей инфляции, будут мешать центральному банку поддерживать инфляцию около 2%. Поэтому она допускает возможность превышения целевого уровня, чтобы восстановить эти ожидания.

Тем не менее, готовность позволить инфляции превысить 2% не значит, что она действительно превысит этот уровень Обещание ФРС поддерживать процентные ставки на низком уровне, очевидно, будет оказывать поддержку экономике. При этом ее способность стимулировать рост, особенно в то время, когда диапазон ключевой ставки составляет всего 1,5%-1,75%, представляется ограниченной, так как у нее почти отсутствует пространство для дальнейшего понижения ставки. Центральному банку хотелось бы подтолкнуть вверх инфляцию, но одного желания мало.

— Автор Justin Lahart; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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