АНКАРА, 12 дек — ПРАЙМ. Центробанк Турции сообщил об очередном снижении ключевой ставки, на этот раз на 2 процентного пункта — с 14% до 12% годовых.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО до 12% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

Это уже четвертое снижение ключевой ставки в Турции за последние пять месяцев. Центробанк страны 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых, 12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, а 24 октября – 2,5 процентного пункта.