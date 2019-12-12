МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам, осуществляемые "Дом.РФ", а также доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации. Третье чтение пройдет 13 декабря.

Редакция первого чтения освобождала до 1 января 2029 года от НДФЛ доходы, полученные гражданами от продажи электроэнергии, произведенной на принадлежащих им объектах микрогенерации. "Создание благоприятных условий налогообложения в данной сфере послужит стимулом для развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 киловатт", — считает член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.

При рассмотрении во втором чтении Госдума поддержала поправки к законопроекту, внесенные группой депутатов во главе с Вячеславом Володиными, которые освобождают от НДФЛ любые компенсационные выплаты, осуществляемые "Дом.РФ" обманутым дольщикам. Причем эта льгота будет распространять свое действие на возмещение, полученное в 2019 году. Сейчас от налога освобождены лишь возмещения, осуществляемые за счет средств компенсационного фонда, которые предусмотрены законом по защите прав дольщиков при банкротстве застройщиков.

В случае принятия закона от НДФЛ будут освобождены любые возмещения, выплачиваемые дольщикам, не только за счет средств компенсационного фонда, но и имущественных взносов из федерального или регионального бюджетов, внесенных в Фонд защиты прав дольщиков, пояснил на заседании Госдумы зампред бюджетного комитета Леонид Симановский. "В этом году это коснется 2200 граждан, 19 кооперативов и 23 многоквартирных домов", — добавил он.

Данные поправки были предложены к этому законопроекту в целях ускорения их принятия, пояснял ранее один из их авторов, руководитель фракции единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он также напоминал, что в конце ноября на съезде "Единой России" премьер-министр и председатель партии Дмитрий Медведев предложил все новые компенсационные выплаты для граждан освобождать от НДФЛ.

Предполагается вступление закона в силу со дня его официального опубликования, за исключением льготы по НДФЛ для доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации. Он начнет действовать через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ. Налоговым периодом является календарный год.