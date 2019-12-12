КИЕВ, 12 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий. Центробанк Турции вновь снизил ключевую ставку

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.

"Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учетную ставку до 13,5%", — сказал Смолий на брифинге в четверг.

В начале октября регулятор спрогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года.