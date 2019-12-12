МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правление "Газпрома" одобрило проект инвестиционной программы на 2020 год в объеме 1,105 триллиона рублей, а также проект бюджета с заложенным в него объемом заимствований в 557,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Газпрома".

"В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 триллион 104,724 миллиарда рублей. В том числе объем капитальных вложений — 933,403 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 89,972 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 81,349 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

"Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО "Газпром" на 2020 год, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557,769 миллиарда рублей", — также сообщает компания. Отмечается, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

Теперь проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2020 год будут рассмотрены советом директоров "Газпрома".

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Правление "Газпрома" также одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, согласно которой компания планирует выйти на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным — не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года.

В сообщении компании отмечается, что "Газпром будет проводить свою дивидендную политику также в дочерних и зависимых обществах.

"Газпром нефть" ранее заявляла, что ставит целью рост дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО в среднесрочной перспективе. При этом сообщалось, что компания не исключает выхода на этот уровень быстрее своего основного акционера — "Газпрома".



