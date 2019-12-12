МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Самой влиятельной женщиной мира 2019 года по версии журнала Forbes стала канцлер Германии Ангела Меркель. Год назад она также возглавила этот рейтинг, пишет издание.

На втором месте — глава МВФ Кристин Лагард.

На третьем — спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Ее авторитет вывел её на третье место в списке самых влиятельных женщин мира.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник президента США Дональда Трампа – Иванка заняла 42 место.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Рианну (61 место) и теннисистку Серену Уильямс (81).