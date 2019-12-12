МОСКВА, 12 дек — Прайм. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена ЕЦБ на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.

ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что прогноз по инфляции приближается к уровню, близкому, но ниже 2% в рамках прогнозного периода.

Регулятор также вновь подтвердил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц. Как ожидает ЕЦБ, выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Кристин Лагард расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.