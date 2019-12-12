МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале, по первой оценке, составил 1,7%, за девять месяцев — 1,1%, сообщил Росстат. Данные совпали с предварительной оценкой, которое ведомство обнародовало в середине ноября.

"Согласно первой оценке, объем ВВП России в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему кварталу 2018 года составил 28 000,4 миллиарда рублей в текущих ценах, индекс его физического объема составил 1,7%, индекс-дефлятор ВВП — 101,4%", — говорится в сообщении.

Согласно подсчетам Росстата, объем ВВП за январь-сентябрь 2019 года составил в текущих ценах 78,676 триллиона рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года — 1,1%.

По данным ведомства, наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали в третьем квартале добыча полезных ископаемых (рост на 2%), обрабатывающие производства (рост на 2,5%), оптовая и розничная торговля (рост на 2,2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рост на 2,2%), финансовая и страховая деятельность (рост на 7,9%). Отмечается, что положительная динамика индексов физического объема валовой добавленной стоимости в сырьевом сегменте обусловлена ростом производства в добыче полезных ископаемых.

Также рост отмечается в таких отраслях, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (рост на 2,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (рост на 2%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (рост на 1,5%).



