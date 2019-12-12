ПЕКИН, 12 дек — Dow Jones. В следующем году власти Китая намерены обеспечить стабильность роста в условиях возрастающего давления на экономику, в том числе со стороны торгового конфликта с США.

По итогам ежегодного заседания за закрытыми дверями, которое началось во вторник, в четверг правительство страны представило план развития экономики, который предполагает обеспечение "стабильного роста". Об этом в четверг сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Данный план также описывает необходимые меры борьбы с длительным замедлением экономической активности, темпы которой упали до самого низкого за несколько десятилетий уровня.

Торговый конфликт с США не стоял на повестке дня, но избежать этой темы полностью не удалось. Согласно сообщениям Синьхуа, в заявлении правительства говорилось о том, что "внутренние и внешние риски явно растут".

Власти по-прежнему придерживаются ранее поставленной цели по удвоению ВВП Китая и повышению доходов населения в два раза по сравнению с уровнями десятилетней давности к 2020 году. Китай должен продолжать придерживаться превентивной налогово-бюджетной политики и обеспечить "гибкость" налогово-бюджетной политики, а также добиться уменьшения стоимости фондирования.

Что касается рынка недвижимости, то власти Китая пообещали стабилизировать цены на землю, недвижимость и ожидания рынка. По сравнению с заявлением Пекина, опубликованным по итогам прошлогоднего заседания правительства, посвященного экономике, в тексте представленного в четверг заявления больше внимания было уделено проблеме "стабильности".

Кроме того, Пекин намерен выработать трехлетний план реформирования государственных предприятий. В заявлении властей не упоминалась проблема протекционистских мер в секторе промышленности, которые подвергаются критике со стороны Вашингтона. При этом власти отметили, что Китаю следует создать несколько предприятий, которые могут "быть конкурентоспособны на мировом рынке".

— Автор Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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