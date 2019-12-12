МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, увеличилось на 49 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 252 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только до 213 тысяч. Показатель стал максимальным с 30 сентября 2017 года, когда число заявок достигло 257 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 6,25 тысячи, до 224 тысяч, с показателя прошлой недели в 217,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 ноября, уменьшилось на 31 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,667 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,698 миллиона человек с 1,693 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.