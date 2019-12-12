МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьской оценкой — до 1,2%, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг.

Прогноз на 2020 год снижен до 1,1% с 1,2%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,4%, отметила она. В 2022 году рост ВВП, как ожидается, составит 1,4%.

Лагард также сообщила, что ЕЦБ в декабрьском прогнозе сохранил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год в 1,2%.

Прогноз на 2020 год повышен на 0,1 процентного пункта – до 1,1%, на 2021 год — понижен на 0,1 пункт, до 1,4%. В 2022 году инфляция в еврозоне, как ожидается, составит 1,6%, следует также из диаграммы в Twitter ЕЦБ.

Лагард сообщила о намерении провести в 2020 году пересмотр стратегии регулятора, сообщается в микроблоге ЕЦБ в Twitter.

"Мой план заключается в начале пересмотра стратегии в январе и его завершении к концу 2020 года", — сказала Лагард.

На пресс-конференции Лагард отметила, что риски, связанные с геополитикой, растущим протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, сохраняются, хотя их негативное влияние на экономику еврозоны стало меньше.