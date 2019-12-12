МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Переговорщики со стороны США предложили Китаю снизить примерно в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 миллиардов долларов, а также отменить введение новых пошлин, запланированное на 15 декабря, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Американские переговорщики предложили сократить текущие пошлины в два раза на товары китайского производства примерно на 360 миллиардов долларов, а также отменить новый раунд сборов, который должен вступить в силу в воскресенье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение было сделано американской стороной в течение пяти прошедших дней, при этом США выдвинули требование по отношению к Пекину, чтобы тот взял на себя обязательство по закупке большого объема сельскохозяйственной и другой продукции. В случае невыполнения требования США вернут прежний уровень пошлин.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины.